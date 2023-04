Migranti: Bonaccini, sull'accoglienza solo scorciatoie maldestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo pensa di abbandonare la via ordinaria dell'accoglienza allora venga a confrontarsi con le opposizioni. E' l'opinione espressa dal presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini a "La Stampa". "Peraltro, - aggiunge - se avessimo gestito così l'accoglienza dei profughi ucraini la situazione sarebbe esplosa. Lo stesso Governo non sta facendo nulla per far funzionare l'accoglienza, né per distribuire in modo equo e condiviso gli arrivi. Ho posto da mesi la questione, si è preferito non rispondere e ignorare il problema". La protezione speciale, quasi un unicum in Europa, testimonia forte spirito di accoglienza, il Pd esprime 'vergogna' per la revisione della norma: "In realtà la maggioranza dei Paesi si è dotata di istituti analoghi. Ma il punto è un altro: cancellare la protezione aggiuntiva, come effetto pratico non produrrà né una diminuzione degli sbarchi, né un aumento dei rimpatri e neppure una gestione efficace dell'accoglienza. Che sono invece le tre priorità che il Governo deve affrontare. La sensazione è che non ci sia una bussola". (segue) (Res)