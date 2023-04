Migranti: Bonaccini, sull'accoglienza solo scorciatoie maldestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver urlato per anni 'basta sbarchi' e 'prima gli italiani', la destra al governo - osserva il presidente - si ritrova con molti più sbarchi ed è costretta a chiedere una mano all'Europa, contro cui ha spesso lavorato. È da questa difficoltà che nascono scorciatoie maldestre come cancellare la protezione speciale". Quanto alla nuova segreteria targata Schlein, "è appena stata nominata e la nuova direzione si insedia la prossima settimana: aspetterei a fare bilanci, perché davanti a noi non ci sono i 100 metri ma una maratona. L'idea che in poche settimane o pochi mesi la minoranza sia già pronta per un'alternativa è velleitaria. Condivido invece la necessità di compiere uno scatto, dotarsi di un'agenda politica che aggredisca le priorità degli italiani: ad esempio sanità pubblica, lavoro e precarietà, che il governo vuole addirittura aumentare, e la necessità di un salario minimo legale". "Credo che la segretaria - conclude Bonaccini - nella prossima direzione avanzerà una proposta da portare in Parlamento e nella società". (Res)