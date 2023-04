Ucraina: G7 conferma impegno a intensificare sanzioni a carico della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 si impegna a intensificare, coordinare e dare piena attuazione alle sanzioni a carico della Russia in risposta all’invasione militare dell’Ucraina. Lo hanno confermato i ministri degli Esteri dei Paesi del G7 riuniti a Karuizawa, in Giappone, nel corso di una sessione di lavoro dedicata alla crisi in Ucraina. I ministri hanno discusso in particolare la necessità di vigilare per impedire l’elusione delle sanzioni e per impedire trasferimenti di armi alla Russia da parte di Paesi terzi. I ministri hanno ribadito inoltre la richiesta alla Russia di ritirare immediatamente e incondizionatamente tutte le sue forze dal territorio dell’Ucraina, e hanno nuovamente respinto come inaccettabile la retorica di Mosca in merito alle armi nucleari.(Git)