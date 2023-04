Migranti: Foti (Fd'I), Regioni di sinistra contro gli interessi dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi pare evidente che le regioni di sinistra per fare un dispetto al governo hanno deciso contro gli interessi dei cittadini che devono amministrare". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, in un'intervista a "Il Tempo". "Il nodo è solo politico, non c'è un nodo tecnico - ha aggiunto -. Già in passato fu dichiarata l'emergenza quando il numero di immigrati aveva raggiunto, come in questi mesi, livelli notevoli. Questa è semplicemente una 'piazzata'. La loro opposizione vale quanto il due di coppe quando la briscola è bastoni", ha concluso Foti.(Rin)