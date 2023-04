Sudan: Regno Unito e Usa chiedono di porre fine alle violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno sollecitato una ripresa dei negoziati in Sudan, dopo che gli scontri fra le Forze armate e i paramilitari delle Forze di supporto rapido hanno ucciso più di 60 persone e ne ha ferite centinaia negli ultimi due giorni. E' il messaggio inviato dal segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri britannico James Cleverly durante la riunione del G7 in corso a Karuizawa, in Giappone. I due capi delle diplomazie hanno invitato le parti in lotta nella nazione africana a smettere di combattere. "C'è una profonda preoccupazione condivisa per i combattimenti, la minaccia che rappresentano per i civili e per la nazione sudanese", hanno affermato Blinken e Cleverly in una dichiarazione congiunta. "Invitiamo a mettere la pace al primo posto, a porre fine ai combattimenti, a tornare ai negoziati. Questo è ciò che vuole il popolo sudanese, questo è ciò che il popolo sudanese si merita", ha aggiunto Cleverly.(Rel)