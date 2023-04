Sardegna: firme Coldiretti contro cibo sintetico, aderiscono presidente Regione e sindaco Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sempre di più le adesioni alla raccolta firme lanciata da Coldiretti in tutta Italia contro il cibo sintetico. Anche le massime istituzioni della Sardegna continuano a unirsi alla petizione e arrivano le firme del presidente della Regione, Christian Solinas e del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu che vanno ad aggiungersi ai tantissimi sardi (nelle scorse settimane aveva siglato anche il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais) che hanno già detto ‘no' ai cibi preparati laboratorio. Una battaglia, quella di Coldiretti, che ha già portato a sfondare quota 500 mila firme in Italia, molte arrivate dall’Isola. “La grande partecipazione alla raccolta firme sta dimostrando quanto i prodotti di qualità e del Made in Italy, specie quelli a chilometro zero e della tradizione, siano i più apprezzati dai sardi e dagli italiani - commenta il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu - dall’azione messa in campo da Coldiretti sono stati già raggiunti importanti risultati, culminati con la presentazione del Governo italiano di un disegno di legge. Sappiamo che non basta e per questo continueremo la mobilitazione nazionale a tutela dei cibi sani”. (segue) (Rsc)