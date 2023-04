Sardegna: firme Coldiretti contro cibo sintetico, aderiscono presidente Regione e sindaco Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio su questo il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba aggiunge: “è necessario difendere i prodotti del nostro agroalimentare da aggressioni che arrivano da cibi tutt’altro che sicuri, come stanno confermando anche autorevoli studi scientifici - sottolinea - è importante per la salute di tutti oltre che per la difesa del lavoro delle nostre aziende agropastorali, messo a rischio da azioni di poche multinazionali”. Proprio sul cibo sintetico un contributo alla chiarezza, sottolinea Coldiretti nazionale, viene dal documento Fao/Oms “Aspetti della sicurezza alimentare del cibo a base cellulare” che ha individuato ben 53 rischi potenziali, dalle allergie al tumore. Una mobilitazione che – conclude la Coldiretti – ha il merito di aver acceso i riflettori su un business in mano a pochi ricchi e influenti nel mondo e fino ad ora tenuto nascosto ma che può cambiare la vita delle persone e l’ambiente che ci circonda, con la positiva apertura di una discussione nel Paese e in Parlamento che rappresenta la casa della democrazia. (Rsc)