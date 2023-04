Business news: Brasile-Cina, Lula conclude visita in Cina, "sviluppare relazioni che vadano oltre il commercio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sviluppare relazioni che vadano oltre l’aspetto meramente commerciale. Questo il proposito con cui si chiude la visita del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva a Pechino, dove ha incontrato l’omologo Xi Jinping. "Nessuno vieterà al Brasile di migliorare i suoi rapporti con la Cina. Penso che dobbiamo lavorare sodo per creare una relazione Brasile-Cina che non sia solo una relazione di mero interesse commerciale. Anche se l'interesse commerciale resta molto importante", ha detto Lula a margine dell'incontro bilaterale con Xi. "Ieri abbiamo visitato Huawei, a dimostrazione del fatto che vogliamo dire al mondo che non abbiamo pregiudizi nei nostri rapporti con i cinesi", ha proseguito. Le parti hanno sottoscritto 15 strumenti di cooperazione, promessa di investimenti milionari e sinergie in campo aerospaziale, ma nulla è emerso sulla possibile adesione del Brasile nella Nuova via della Seta, cosa che era stata ipotizzata dal consigliere speciale di politica estera, Celso Amorin, nelle settimane precedenti la missione. Nell'ombra, rispetto agli annunci della vigilia arrivati da Brasilia, anche l'ipotesi di un asse strategico in grado di sostenere una soluzione al conflitto in Europa dell'Est. (Res)