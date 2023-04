Corea del Sud-Usa: al via esercitazione aerea, coinvolti circa 110 velivoli e 1.400 militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercitazione si concentrerà sul miglioramento dell’interoperabilità e comprenderà prove di volo d'attacco e supporto aereo. L’esercitazione Kft si tiene di solito nella prima metà dell’anno ed è una delle due in cui sono impegnati i due alleati: l’altra è la Vigilant Storm, che in genere si tiene invece nella seconda metà dell’anno. Le manovre si svolgono in una fase di alta tensione nella Penisola coreana, a causa dei recenti lanci missilistici della Corea del Nord, gli ultimi la settimana scorsa. Ieri, inoltre, lo Stato maggiore della Difesa di Seul ha reso noto che le forze armate sudcoreane hanno sparato dei colpi di avvertimento contro una motovedetta nordcoreana che ha attraversato il confine marittimo. (segue) (Git)