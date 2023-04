Indo-Pacifico: Hayashi a ministri G7, rafforzare cooperazione con India e Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare la cooperazione con l’India e con l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) dovrebbe essere una priorità del G7 nel medio e lungo termine. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, durante una sessione di lavoro sull’Indo-Pacifico nel corso della riunione ministeriale del G7 a Karuizawa, in Giappone. Hayashi ha sottolineato l’importanza di sostenere la centralità e l’unità dell’Asen per realizzare la visione di un "Indo-Pacifico libero e aperto" (“Foip”), e ha proposto di regolarizzare le discussioni tra i Paesi del G7 in merito alle dinamiche regionali.(Git)