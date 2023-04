Pacifico: Hayashi, Giappone lavora per rafforzare presenza nei Paesi insulari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone lavora per rafforzare la propria presenza e il dialogo con i Paesi insulari del Pacifico. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, durante una sessione di lavoro sull’Indo-Pacifico nel corso della riunione ministeriale del G7 a Karuizawa, in Giappone. Hayashi ha ricordato l’apertura di missioni diplomatiche giapponesi a Kiribati e in Nuova Caledonia lo scorso gennaio, e la sua visita ufficiale nelle Isole Salomone e nelle Isole Cook il mese scorso. I ministri degli Esteri del G7 hanno riconosciuto l’importanza di rispettare le priorità e le esigenze dei Paesi insulari del Pacifico in linea con la “Strategia 2050 per il Continente pacifico blu”.(Git)