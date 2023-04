Singapore: ministro Esteri Balakrishnan in visita in Brasile fino al 18 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, accompagnato da una delegazione di funzionari, è partito ieri per una visita in Brasile in programma fino al 18 aprile. Lo rende noto un comunicato del suo dicastero. Il ministro degli Esteri singaporiano e l’omologo brasiliano, Mauro Vieira, si legge nella nota, presiederanno la prima edizione delle consultazioni politiche bilaterali. A Brasilia, inoltre, Balakrishnan incontrerà il vicepresidente e ministro dello Sviluppo, dell’industria, del commercio e dei servizi, Geraldo Alckmin; il presidente della Camera dei deputati, Arthur Lira; il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, e la ministra dell’Ambiente e del cambiamento climatico, Marina Silva. Il rappresentante della città-Stato del Sud-est asiatico, infine, terrà una conferenza al Rio Branco Institute, l’accademia brasiliana di diplomazia.(Fim)