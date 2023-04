Myanmar: giunta scarcera oltre 3.000 detenuti in occasione del Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare al potere in Myanmar ha liberato oggi 3.113 prigionieri, di cui 98 stranieri, in occasione del Capodanno buddista che si celebra nel Paese. Lo ha reso noto il il tenente generale Aung Lin Dwe, segretario di Stato della giunta, in una dichiarazione diffusa sui canali Telegram vicini al governo militare. Non è chiaro quali siano i beneficiari del provvedimento di clemenza. Nel Paese, teatro di un colpo di stato il primo febbraio 2021, ci sono migliaia di prigionieri politici, tra cui la consigliera di Stato destituita Aung San Suu Kyi. Secondo i dati dell’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici (Aap), aggiornati al 12 aprile, almeno 17.460 persone sono detenute, su 21.348 arrestate dal golpe, e 3.240 sono state uccise. (segue) (Fim)