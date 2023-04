Taiwan: cacciatorpediniere Usa ha effettuato “transito di routine” nello Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cacciatorpediniere statunitense Milius ha effettuato in data 16 aprile un transito di routine nello Stretto di Taiwan attraverso acque in cui si applicano le libertà di navigazione e sorvolo in conformità con il diritto internazionale. Lo rende noto la Settima flotta degli Stati Uniti. La nave appartiene alla classe Arleigh Burke ed è dotata di un sistema missilistico controllato da radar denominato Aegis. Il transito della Milius, si legge in una nota, dimostra l’impegno degli Stati Uniti per un Indo-Pacifico libero e aperto. Le forze armate statunitensi volano, navigano e operano ovunque il diritto internazionale lo consenta.(Was)