Città metropolitana Roma: presenti a Giornata protezione civile per cultura della prevenzione

- La polizia metropolitana-protezione civile della Città metropolitana di Roma, in collaborazione con il servizio "Geologico, difesa del suolo, risorse agroforestali, rischi territoriali", ha partecipato alla Giornata della protezione civile evento svolto a Roma nelle giornate del 15 e 16 aprile 2023, al fine di promuovere la diffusione della conoscenza dei rischi naturali e antropici su area vasta e divulgare la cultura della prevenzione del pericolo attraverso attività di comunicazione alla cittadinanza. A testimonianza dell'esperienza di collaborazione tra Città metropolitana di Roma e il mondo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, attive in ambito metropolitano, sono state ospitate presso i gazebo allestiti nella splendida cornice del Circo Massimo, le organizzazioni provenienti da Ariccia, Bracciano, Tivoli e Subiaco, che hanno esposto mezzi e attrezzature specialistiche, illustrando alla cittadinanza il loro funzionamento e le modalità di impiego durante le emergenze. E' quanto si legge in una nota. (segue) (Com)