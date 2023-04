Città metropolitana Roma: presenti a Giornata protezione civile per cultura della prevenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Particolare attenzione è stata posta alla divulgazione di informazioni sui temi della previsione e prevenzione dei rischi territoriali e degli incendi boschivi", spiega il vicesindaco metropolitano, Pierluigi Sanna. "Inoltre è stato dato ampio spazio alla comunicazione dei corretti comportamenti da tenere per garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione nei bacini lacustri del territorio metropolitano e la corretta gestione delle nostre importanti risorse agro-forestali, in vista dell'arrivo della stagione estiva - prosegue -. Molto attivo e apprezzato è stato il coinvolgimento dei bambini presenti alla manifestazione al fine di sviluppare in loro il senso di autoprotezione e insegnare come riconoscere ed affrontare i rischi". All'evento, inaugurato dal sindaco metropolitano, Roberto Gualtieri, hanno partecipato il comandante della polizia metropolitana, Maria Laura Martire e il dirigente del servizio Geologico, difesa del suolo, risorse agroforestali, rischi territoriali, Alessio Argentieri. (Com)