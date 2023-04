Russia-Cina: ministro Difesa Li, proseguiremo cooperazione per prosperità globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Cina è pronta a continuare la cooperazione con la Russia per il bene della prosperità del mondo intero. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa cinese Li Shangfu durante i colloqui con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca. "Restiamo fianco a fianco e lavoriamo per migliorare il benessere dei nostri popoli. Tenendo conto che la ripresa economica è molto lenta. Il mondo è molto irrequieto, la pace, le relazioni pacifiche tra i Paesi sono molto richieste", ha detto Li. "La cooperazione (con la Russia) si sta sviluppando a tutti i livelli e la proseguiremo per lo sviluppo e la prosperità del mondo intero", ha affermato Shanfu. (Rum)