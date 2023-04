Business news: Messico, produzione veicoli leggeri aumentata dell'8,61 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli leggeri in Messico è aumentata dell'8,61 per cento da gennaio a marzo rispetto allo stesso periodo del 2022 per raggiungere 922.177 unità. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geografia e statistica (Inegi). Gli autocarri leggeri rappresentano il 77,2 per cento del totale prodotto, mentre il resto è coperto dalla produzione di automobili. L'export di autovetture è aumentato dell'8,86 per cento su base annua nei primi tre mesi dell'anno, totalizzando 741.306 unità. Solo a marzo, la produzione di automobili in Messico è cresciuta del 13,12 per cento su base annua, per un totale di 346.124 unità. L’export di veicoli nel terzo mese dell'anno è cresciuto del 3,88 per cento, a 272.687 unità. (Res)