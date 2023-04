Business news: Cile, presidente Boric presenterà politica nazionale sul litio ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, presenterà questo mese la sua proposta per una politica nazionale del litio. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Nicolas Grau, parlando durante una tavola rotonda con la stampa a Santiago. “È un documento molto completo, che affronta questioni come la transizione tecnologica e la creazione di istituti pubblici”. La creazione di una società nazionale del litio, che gestisca l’esplorazione e lo sfruttamento del minerale strategico, è una delle proposte del programma di governo del presidente Gabriel Boric. “Riteniamo che ci siano ottime ragioni per avere un’industria nazionale del litio. Cercheremo di convincere l'opposizione, ma è possibilissimo che ciò non accada”, ha affermato il ministro. (Res)