Business news: Cina-Brasile, Lula visita centro ricerca e sviluppo Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In visita ufficiale in Cina, il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, si è recato presso il centro di Ricerca e sviluppo tecnologico della compagnia Huawei, a Shanghai. "L'impresa ha fatto una presentazione sul 5G e sulle soluzioni per la telemedicina, per l'educazione e la connettività. Un investimento molto importante in ricerca e innovazione", ha scritto Lula in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Da tempo il Brasile tiene aperti i canali con la compagnia cinese per sviluppare la propria rete di connessione con tecnologia 5G e 6G, trattativa da sempre seguita con attenzione dall'amministrazione degli Stati Uniti. In precedenza, Lula aveva partecipato alla cerimonia di insediamento dell'ex presidente del Brasile, Dilma Rousseff, alla guida della Nuova Banca di Sviluppo, braccio finanziario del gruppo dei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). In serata è previsto il trasferimento a Pechino. (Res)