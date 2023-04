Business news: Argentina, ministro Economia all'Ocse, "gas e idrogeno grande opportunità per il futuro del Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, ha incontrato il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), Mathias Cormann, e ha affermato che "il gas come energia di transizione e i processi di produzione dell'idrogeno nelle sue diverse varianti generano una grande opportunità per il futuro del Paese". Inoltre, Massa ha precisato via Twitter che l'Argentina intende "garantire che i Paesi in via di sviluppo abbiano la possibilità" di discutere un'agenda fiscale legata all'ambiente "che sia associata alle realtà delle nostre regioni". (Res)