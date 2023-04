Siria: attacco dello Stato islamico a Hama, decine di morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di civili stati uccisi in un attacco dello Stato islamico contro la popolazione locale nella campagna orientale di Hama, in Siria. Secondo l’agenzia di stampa “Sana”, che cita una fonte del comando di polizia locale, le vittime sarebbero almeno 26. I terroristi hanno attaccato un gruppo di cittadini nel villaggio di Duizen mentre stavano raccogliendo dei tartufi del deserto, uccidendone 26. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un’ampia rete di fonti sul territorio, il bilancio delle vittime è di 31 morti, di cui almeno 12 miliziani della Difesa nazionale. Il bilancio delle vittime, secondo la Ong, è destinato a salire a causa di persone scomparse e feriti gravi. Il 17 febbraio scorso, ricorda l'agenzia “Sana”, altri 53 cittadini erano stati uccisi dagli estremisti di Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e della Siria) mentre raccoglievano tartufi del deserto (che in realtà è una terfezia, una tipologia di fungo ipogeo), a sud-est della città di al Sukhna, nella campagna di Homs. (Res)