Russia-Cina: Putin a ministro Difesa Li, durata visita Xi discusso di cooperazione militare

22 luglio 2021

- Il presidente russo Vladimir Putin durante l'incontro con il ministro della Difesa cinese Li Shangfu ha ricordato la visita del presidente Xi Jinping in Russia, osservando che è stata molto produttiva anche in termini di cooperazione militare. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Lei è arrivato in Russia dopo una visita nel nostro Paese del nostro grande amico, il mio amico, il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping. Vorrei sottolineare ancora una volta che la visita è stata molto produttiva. Naturalmente, abbiamo anche toccato sulla cooperazione militare", ha detto Putin. (Rum)