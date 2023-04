Russia-Cina: Putin a ministro Difesa Li, cooperiamo attivamente a livello militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Cina stanno collaborando attivamente a livello militari, scambiandosi regolarmente informazioni. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il ministro della Difesa della Repubblica popolare cinese Li Shangfu a Mosca. "A livello dei dipartimenti militari, stiamo lavorando attivamente, scambiandoci regolarmente informazioni a noi utili, cooperando nel campo della cooperazione tecnico-militare, conducendo esercitazioni congiunte, inoltre, in diversi teatri: nella regione dell'Estremo Oriente, e in Europa, in ambito marittimo, terrestre e aereo", ha detto Putin durante l'incontro. Il presidente russo ha espresso fiducia sul fatto che questa è un'altra area importante che rafforza la natura strategica esclusivamente fiduciosa delle relazioni tra i due Paesi. "Sono sicuro che la sua visita si svolgerà ai massimi livelli. Benvenuto in Russia", ha aggiunto il presidente. (Rum)