Business news: Brasile, WhatsApp lancia la funzione per pagamenti istantanei per servizi e prodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp ha lanciato in Brasile la funzione che permette pagamenti istantanei di servizi e prodotti attraverso l'applicazione. La nuova opzione sarà introdotta gradualmente a partire da piccoli commercianti. "Le piccole aziende che utilizzano WhatsApp Business possono collegarsi a un circuito di pagamento partner compatibile e creare una richiesta all'interno dell'app", ha informato la compagnia Meta. "Come tutte le funzionalità di WhatsApp, i pagamenti sono progettati per essere sicuri. I numeri delle carte sono crittografati e archiviati in modo sicuro. Offriamo anche assistenza clienti per garantire assistenza se necessario", ha concluso la società. (Res)