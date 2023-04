© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca interamericana di sviluppo (Bid) ha approvato una linea di credito per investimenti e progetti sanitari per 600 milioni di dollari a favore dell'Argentina. Secondo quanto si legge in una nota del ministero dell'Economia argentino, la prima operazione della linea di credito approvata è "un prestito di 200 milioni di dollari che finanzierà miglioramenti nel sistema sanitario argentino". (Res)