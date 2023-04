Tunisia-Siria: ministro Esteri domani a Tunisi per riapertura ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faisal Mekdad, si recherà domani in Tunisia per una visita di lavoro su invito del collega tunisino, Nabil Ammar. Lo riferisce il ministero degli Affari esteri tunisino in una nota. Il capo della diplomazia di Damasco dovrebbe riaprire l’ambasciata siriana nel Paese nordafricano, dopo che il presidente tunisino, Kais Saied, ha annunciato di voler nominare un nuovo ambasciatore in Siria. Una mossa subito ricambiata dal governo siriano, secondo l'agenzia di stampa statale siriana “Sana”. Ieri, peraltro, il capo della diplomazia siriana è arrivato in Algeria dopo essersi recato a Gedda, in Arabia Saudita, e prima ancora in Egitto nell’ambito di un tour volto a rilanciare le relazioni diplomatiche di Damasco nel mondo arabo, dopo quasi 12 anni di isolamento a seguito dello scoppio della guerra civile siriana nel 2011. (segue) (Tut)