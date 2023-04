Tunisia-Siria: ministro Esteri domani a Tunisi per riapertura ambasciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al suo arrivo ad Algeri, il ministro Mekdad è stato accolto dall’omologo algerino Ahmed Attaf, e in alcuni commenti trasmessi dalla televisione pubblica algerina ha insistito sul fatto che "le relazioni tra i due paesi fratelli esistono e continueranno ad esistere (...) al di là delle vicissitudini della situazione. La mia visita sarà un'occasione per discutere tra i due Paesi sugli ultimi sviluppi nella regione. Dobbiamo rafforzare questa relazione bilaterale". L'Algeria è uno dei pochi Paesi arabi a non aver mai interrotto le relazioni con la Siria durante la guerra civile seguita alla rivolta del 2011. Mekdad ha particolarmente elogiato l'aiuto dell'Algeria dopo il terremoto del 6 febbraio che ha ucciso decine di migliaia di persone in Siria e nella vicina Turchia. Il ministro ha inoltre portato un messaggio del presidente Bashar al Assad all’omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune, secondo quanto riferito l'agenzia di stampa ufficiale algerina “Aps”. (segue) (Tut)