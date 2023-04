Tunisia-Siria: ministro Esteri domani a Tunisi per riapertura ambasciata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione del ministro siriano in Algeria segue la visita di Mekdad in Arabia Saudita del 12 aprile, che ha portato entrambi i Paesi ad annunciare la possibile riapertura delle ambasciate e la ripresa dei voli per la prima volta in più di un decennio. Sempre a Gedda, i ministri degli Esteri dei Paesi del Golfo, nonché di Egitto, Giordania e Iraq, hanno promesso di continuare i colloqui per raggiungere una soluzione politica al conflitto siriano, ma almeno quattro Paesi (Marocco, Kuwait, Qatar e Yemen) si oppongono al suo ritorno di Damasco alla Lega Araba. (Tut)