Bulgaria: ministro Agricoltura, valutiamo divieto temporaneo import grano ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria, dopo l'Ungheria e la Polonia, sta prendendo in considerazione l'introduzione di un divieto temporaneo sull'importazione di grano ucraino. Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura Javor Gechev. Ieri, Polonia e Ungheria, sullo sfondo delle proteste degli agricoltori locali, hanno annunciato la sospensione delle importazioni di prodotti agricoli ucraini che entrano nel mercato europeo senza dazi. "È necessario proteggere gli interessi bulgari, soprattutto quando altri due Stati reagiscono in questo modo. Se non reagiamo allo stesso modo, allora la quantità (di grano ucraino) sul territorio della Bulgaria potrebbe diventare ancora maggiore", ha detto Gechev citato dall'agenzia di stampa bulgara “Bta”. (Seb)