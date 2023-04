Ponte Stretto: Salvini, fondi non devono essere nel Def ma in legge Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A quelli che dicono che nel Def non c’è la copertura per il Ponte sullo Stretto, rispondo che non c’è perché non è lì che devono trovarla, ma nella legge di Bilancio”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un incontro al teatro Guglielmini di Massa, in Toscana. (Rin)