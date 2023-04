Balcani: Craxi (FI), al via domani missione Commissione esteri e difesa Senato in Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via domani, 17 aprile, la missione in Albania della commissione Affari esteri e difesa del Senato, per tre giorni impegnata in una serie di incontri e appuntamenti utili a fare il punto sui principali dossier dell'agenda di politica internazionale. Lo ha dichiarato Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. "Lunedì mattina – ha spiegato Craxi – visiterò il Comando centrale del Nucleo di Frontiera marittima della Guardia di finanza (Nufrom a Durazzo, e successivamente la Sala operativa dell'Interinstitutional maritime operational center (Imoc)". "Martedì 18 aprile – ha proseguito la senatrice azzurra – sarò a colloquio a Tirana con la presidente del Parlamento della Repubblica d'Albania, on. Lindita Nikolla; seguiranno gli incontri con la Commissione Affari esteri, presieduta dall'on. Mimi Kodheli, e con la Commissione per la Sicurezza, presieduta dall'On. Nasip Naco. Nel pomeriggio, sarò a colloquio con il ministro per l'Europa e gli Affari esteri della Repubblica d'Albania, Olta Xhaçka". "Mercoledì 19 aprile – ha concluso Craxi – concluderò la missione incontrando il ministro della Difesa della Repubblica d'Albania, Niko Peleshi". (Rin)