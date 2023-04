© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEInaugurazione di una targa in marmo dedicata a Laura Conti, partigiana, medica, ambientalista, politica, scrittrice, pioniera dell'ecologismo italiano e fondatrice di Lega per l'Ambiente, divenuta poi Legambiente.Cimitero Monumentale, giardinetto intorno all'Edicola Isabella Casati, (ore 11:30)Conferenza stampa del Gruppo consiliare Lega per Salvini Premier ha organizzato per presentare gli oltre 200 emendamenti presentati durante la seduta del Consiglio Comunale, in contrasto alla proposta di delibera sull’aumento degli oneri d’urbanizzazione. Sono presenti Samuele Piscina, consigliere comunale e primo firmatario degli emendamenti, il commissario provinciale Silvia Sardone e i membri del Gruppo consiliare Lega per Salvini Premier Alessandro Verri e Pietro Marrapodi.Palazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente del Senato Ignazio Russa e l'onorevole Pierferdinando Casini intervengono alla presentazione presentano il libro di Pierferdinando Casini “c’era una volta la politica”.Teatro Franco Parenti, via Pierlombardo, 14 (ore 17:45)CITTÀ METROPOLITANAConvegno promosso da Città metropolitana di Milano e dalla Consigliera di Parità"Famiglie, lavoratori, diritti: esistono diritti negati alle famiglie arcobaleno nel mondo del lavoro?" sulle ricadute lavorative della vietata trascrizione dei certificati di nascita dei figli di coppie omogenitoriali.Auditorium "Enzo Tortora", via Soderini, 24 (ore 9:30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) partecipano lal convegno 'Dalla smart city alla senseable city'.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1, ingresso N1, Belvedere 39° piano (ore 9:30)Il sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Sport e giovani, Lara Magoni, partecipa alla consegna del premio Gianni Brera.eatro dal Verme, via San Giovanni sul Muro, 2 (ore 18)L'assessore al Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali partecipa all'evento organizzato da DDN HUB dal titolo "Il design si contamina con la moda, dove la tecnologia non si vede ma la fa da padrona".Castello Sforzesco, piazza del Cannone (ore 18)VARIENuovo appuntamento dei "Trend Topic" della moda, ciclo di incontri con imprenditrici su temi di tendenza nel fashion retail organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Federmoda Milano con il presidente Andrea Colzani.Veranda Liberty di Palazzo Castiglioni, Confcommercio Milano, corso Venezia 47 (ore 8:30)Presentazione dell’installazione provocatoria ‘Home Swept Home’, realizzata da Fondazione CESVI nel contesto del Fuorisalone di Milano.Museo delle culture di Milano (Mudec), via Tortona 56,(ore 11:30)Conferenza stampa di presentazione di Swing, un'installazione a cura di Stefano Boeri Interiors, protagonista all'interno del Cortile della Farmacia dell'Università degli Studi di Milano, di "The Amazing Playground", un ampio spazio interattivo ed esperienziale firmato Amazon, parte della mostra INTERNI Design Re-Evolution.Università degli Studi, aula del Senato Accademico, via Festa del Perdono 7 (ore 12)Inaugurazione della mostra Sacharov. I diritti umani nel cuore dell'Europa che si terrà il 17 aprile alle ore 17.15 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Intervengono: Maurizia Calusio, Università Cattolica del Sacro Cuore; Adriano Dell'asta, Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesca Gori, Memorial Italia; Carlo Montalbetti, ComiecoUniversità cattolica, Aula NI.010, Via Nirone 15 (ore 17:15)Inaugurazione di Walk the Talk – Energia in movimento, l'installazione di Eni al FuoriSalone 2023. Sono presenti Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility; Gilda Bojardi, direttore di Interni; Martin Kater, direttore dell'Orto Botanico di Brera; Italo Rota e Carlo Ratti, architetti.Orto Botanico di Brera, ingresso da via Fratelli Gabba 10 (ore 18)il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sono presenti al concerto per l'inaugurazione della 61esima edizione Salone del MobileTeatro alla Scala (ore 20) (Rem)