© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- - Unindustria partecipa all'undicesima edizione di "Eureka! Funziona!", un'importante iniziativa promossa da Federmeccanica a livello nazionale, in collaborazione con l'Associazione per l'Insegnamento della Fisica (Aif) e l'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), con l'obiettivo di stimolare nei ragazzi lo spirito imprenditoriale, capacità manuali, attitudine al lavoro di gruppo e alla creatività in ambito tecnico e scientifico. Partecipa Giuseppe Biazzo vicepresidente di Unindustria Delega Capitale Umano e Cultura d’Impresa. Explora, via Flaminia 80/86, Roma. (Ore 10:00).- "Roma 2023 - I vigili del fuoco europei a Roma", iniziativa organizzata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco come momento di incontro e di scambio tra delegazioni di diversi Paesi europei. Intervengono il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Guido Parisi, il capo dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Laura Lega, il sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Wanda Ferro. Sala della Protomoteca, Campidoglio. (Ore 18:00). (segue) (Rer)