Medio Oriente: principe iranianio in esilio Reza Pahlavi annuncia storica visita in Israele

- Il principe ereditario iraniano in esilio e figlio dello Scià, Reza Ciro Pahlavi, si sta recando in Israele “per portare un messaggio di amicizia dal popolo iraniano”. Lo ha annunciato lo stesso Pahlavi via Twitter. Il principe ha detto di voler “coinvolgere esperti idrici israeliani sui modi per affrontare l'abuso delle risorse naturali dell'Iran da parte del regime e rendere omaggio alle vittime dell'Olocausto”. La visita, che dovrebbe avvenire questa settimana, è stata confermata anche dalla ministra dell'Intelligence israeliana, Gila Gamliel. "Oggi facciamo il primo passo per ricostruire i legami tra le due nazioni", ha detto il ministro. “Voglio che il popolo di Israele sappia che la Repubblica islamica non rappresenta il popolo iraniano", ha aggiunto Phalavi, che potrebbe diventare la figura iraniana più importante ad aver mai effettuato una visita pubblica in Israele. "L'antico legame tra la nostra gente può essere riacceso a beneficio di entrambe le nazioni. Vado in Israele per svolgere il mio ruolo nella costruzione di quel futuro più luminoso”, ha aggiunto l'erede al trono in esilio. (segue) (Res)