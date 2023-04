Spagna: Congresso voterà giovedì proroga “eccezione iberica” su prezzo gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione plenaria del Congresso spagnolo voterà giovedì prossimo la convalida del decreto legge che proroga sino alla fine dell'anno la cosiddetta “eccezione iberica”, il meccanismo che riduce il prezzo dell'energia elettrica. Dopo aver raggiunto un accordo a Bruxelles con la Commissione Europea, il governo ha approvato il 28 marzo il decreto che prevede la proroga del meccanismo, che sostanzialmente separa l'evoluzione del prezzo del gas da quella dell'energia elettrica, stante i forti incrementi che la materia prima ha registrato a seguito della guerra in Ucraina. In questo modo, nella prima sessione plenaria del Congresso dopo la pausa pasquale, si affronterà la prevedibile convalida del decreto, la cui relazione sarà affidata alla vicepresidente e ministro per la Transizione ecologica e la sfida demografica, Teresa Ribera. Al momento non sono ancora state manifestate ufficialmente le dichiarazioni di voto, ma la versione originale del decreto lo scorso giugno è stata approvata con una maggioranza di 197 voti favorevoli e le astensioni di Partito popolare e Vox. (Spm)