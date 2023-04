Rogo Primavalle: fiori e un francobollo celebrativo a 50 anni dalla morte dei fratelli Mattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corone di fiori e un francobollo celebrativo a 50 anni dal rogo di Primavalle. Roma ha ricordato così Virgilio e Stefano Mattei, i due fratelli di 22 e 8 anni, rimasti uccisi in un incendio doloso nella loro abitazione nel quartiere popolare di Primavalle. Nel corso della giornata cordoglio unanime è arrivato dalle forze politiche con numerosi messaggi da parte delle istituzioni ed eventi in memoria delle due vittime. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha deposto questa mattina una corona d’alloro e tre corone di fiori in via Bernardo da Bibbiena, luogo della strage. Insieme a lui l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il vice presidente della Camera, Fabio Rampelli e il vice presidente al Senato, Maurizio Gasparri. Presente anche la sorella di Virgilio e Stefano, Antonella Mattei. (segue) (Rer)