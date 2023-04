Pnrr: Salvini, va utilizzato bene, archivieremo progetti non ultimabili entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldi del Pnrr “sono in maggioranza a debito, non regalati, per cui vanno spesi bene, in cose che servono e che devono fare una ricchezza tale che mi permetta di restituire a Bruxelles il prestito”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un incontro al teatro Guglielmini di Massa. “L’attuale governo farà il possibile per spendere tutti i soldi e bene”, ha proseguito Salvini, “e se ci sarà qualche progetto ereditato, figlio di ideologia e non di buonsenso”, perché non ultimabile entro il 2026, “lo archivieremo per spendere bene i soldi degli italiani”. “I tempi per fare una ferrovia ad esempio – ha chiosato Salvini – non dipendono dalla politica”. (Rin)