Maltempo: assessore Urbanistica Lazio, vicino a comunità Valle dei Santi colpita da nubifragio

- "In queste ore sono stato contattato dai sindaci della Valle dei Santi" in provincia di Frosinone "per le conseguenze del nubifragio che ha messo in serio pericolo diverse aree dei paesi, come Sant’Apollinare, San Giorgio a Liri, Vallemaio, Ausonia e Sant’Ambrogio, provocando allegamenti e frane. Parliamo di danni ingenti che vanno riconosciuti come tali. Pertanto nelle prossime ore interesserò la Regione Lazio e gli uffici preposti per verificare i presupposti della dichiarazione dello stato di calamità naturale per queste zone. Sempre vicino alla mia comunità soprattutto in questi momenti drammatici e difficili". Lo afferma in una nota l'assessore all'Urbanistica della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli. (Com)