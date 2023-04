Libia-Italia: lanciato a Bari il progetto per potenziare l'occupazione agricola nel Fezzan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato lanciato a Bari il Progetto Efef Plus - Enhancing Farming Employment in Fezzan - finanziato dalla Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Ciheam Bari. La componente implementata da Ara Pacis Initiatives for Peace all’interno del progetto riguarda la creazione del Sahara Peace Hub – Libia (Sph). Si tratta di un centro polivalente che intende fungere da polo di attrazione per la pace e lo sviluppo socio-economico per le comunità del sud della Libia. L’obiettivo, spiega Ara Pacis in un post su Facebook, è contribuire alla coesione sociale e all’integrazione delle popolazioni locali e delle comunità migranti presenti sul territorio attraverso l’apertura di sportelli/aree dedicate alla fornitura di: servizi educativi; formazione professionale; progetti generatori di reddito; pratiche agricole innovative; iniziative socio-culturali e sportive. (Res)