Sudan: tregua umanitaria dopo la morte di tre cooperanti, ma il Paese scivola verso la guerra civile

- Il Sudan sembra cadere inesorabilmente verso una guerra civile: la seconda giornata della crisi ha visto allargarsi e intensificarsi i combattimenti tra l’esercito regolare del generale Abdel Fattah al Burhan, capo del Consiglio supremo di transizione, e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf), il cui leader Mohammad Hamdan Dagalo è considerato uomo molto vicino alla Russia. A Khartum si sono tenuti durissimi scontri intorno a tutte le strutture chiave: il palazzo della presidenza, la sede della televisione di Stato, il quartier generale dell’esercito. Le Rsf sostengono di avere il controllo del 90 per cento della capitale, ma la situazione appare molto più incerta. La Croce rossa locale riferisce di combattimenti in corso in tutta la città, anche nelle aree residenziali. Altrove nel Paese le truppe regolari sembrano avere la meglio. Il portavoce delle forze armate, generale Nabil Abdallah, ha rivendicato la conquista delle basi delle Rsf in sette città (Port Sudan, Kassal, al Qadaref, al Damazin, Kosti, Kaduqli e Omdurman) e la liberazione di due ufficiali dell’esercito che erano stati fatti prigionieri dai paramilitari, i generali Rukn al Sadiq Sayed e Othman Awad Allah. (segue) (Res)