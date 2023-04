Sudan: tregua umanitaria dopo la morte di tre cooperanti, ma il Paese scivola verso la guerra civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre secondo il portavoce militare, il leader delle Rsf, Dagalo, avrebbe fatto perdere le proprie tracce e il compito di trovarlo sarebbe stato affidato a un gruppo di soldati d'élite. La conquista delle basi delle Rsf a Port Sudan, sul Mar Rosso, e a Omdurman, adiacente alla capitale, sarebbe comunque confermata da alcuni filmati che circolano in rete in queste ore e che mostrano i militari dell’esercito regolare esultare all’interno dei due siti. Il bilancio della prima giornata di scontri è stato di 56 morti civili e di quasi 600 feriti, quello della seconda giornata potrebbe essere assai più pesante. Nel computo vi sono anche tre operatori del Programma alimentare mondiale (Pam) che hanno perso la vita a Kabkabiya, nel Darfur del nord. L’episodio ha indotto l’agenzia delle Nazioni Unite ad annunciare la sospensione delle sue attività nel Paese e l’Onu a rivolgere un appello alle parti in conflitto per consentire l’accesso degli operatori umanitari alle aree teatro di scontri. La proposta è stata accolta sia dall’esercito regolare che dalle Rsf: una tregua umanitaria dovrebbe essere rispettata ogni giorno per tre ore tra le 16:00 e le 19:00, ma entrambe le parti si sono attribuire il diritto di rispondere al fuoco del nemico in caso di violazioni. (segue) (Res)