Sudan: tregua umanitaria dopo la morte di tre cooperanti, ma il Paese scivola verso la guerra civile (3)

- Tuttavia, al momento non sembrano esserci margini per un dialogo tra Al Burhan e Dagalo, che si accusano a vicenda di tentare un colpo di Stato. S’intensificano tuttavia gli sforzi diplomatici. I più prossimi vicini, Egitto e Sud Sudan, si sono proposti come mediatori in occasione di una telefonata tra i presidenti Abdel Fattah al Sisi e Salva Kiir. L’Unione africana ha convocato una riunione d’emergenza ad Addis Abeba, al termine della quale è arrivato un invito a evitare ingerenze esterne nella crisi, e lo stesso ha fatto la Lega araba al Cairo su richiesta di Egitto e Arabia Saudita. In precedenza si era avuta una consultazione telefonica tra i capi delle diplomazie di Stati Uniti, Arabia Saudita ed Emirati Arabia Uniti, rispettivamente Antony Blinken, Faisal bin Farhan e Abdullah bin Zayed. La crisi in Sudan si è imposta anche tra gli argomenti della riunione ministeriale del G7 iniziata oggi a Karuizawa, in Giappone. Secondo un comunicato della Farnesina, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha espresso nell’occasione "vivissima preoccupazione" per il protrarsi degli scontri armati. Su richiesta italiana, alla ministeriale Esteri dei Paesi G7 era già stata prevista una discussione sull'Africa. "Il governo italiano da tempo ha iniziato a lanciare inviti ad operare più rapidamente per la stabilizzazione politica ed economica dei Paesi del Nord Africa e della regione subsahariana", ha detto Tajani. (segue) (Res)