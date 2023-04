Sudan: tregua umanitaria dopo la morte di tre cooperanti, ma il Paese scivola verso la guerra civile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso alla Tunisia, di cui parlerò con i miei colleghi. Ma oggi rivolgo con i ministri del G7 anche un appello ai comandanti delle forze armate del Sudan e delle Forze di supporto rapido perché cessino immediatamente i combattimenti che hanno già provocato decine di morti e centinaia di feriti". Per Tajani "soltanto un cessate il fuoco immediato con la ripresa dei negoziati potrà consentire di giungere a un accordo politico inclusivo per la formazione di un governo civile di transizione che porti il Sudan a elezioni democratiche". Il ministro ha confermato di aver sentito anche oggi l'ambasciata d'Italia a Khartum, “che è aperta e pienamente operativa: stiamo monitorando la situazione di sicurezza dei cittadini italiani, che abbiamo invitato a restare nelle proprie abitazioni, valutiamo tutte le opzioni a tutela della loro incolumità, in coordinamento con le altre ambasciate Ue sul posto". (Res)