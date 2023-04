Berlusconi: il leader di Forza Italia esce dalla terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si apprende il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha lasciato la terapia intensiva dove era ricoverato da mercoledì 5 aprile per una polmonite. L'ex premier dovrebbe ora essere trasferito in un reparto di sub intensiva del San Raffaele. Già ieri il medico personale Alberto Zangrillo aveva confermato, di ritorno al San Raffaele dallo stadio Marassi di Genova, dove ha assistito alla partita Genoa Perugia, che la situazione dell'ex premier era tranquilla. Il bollettino sanitario ufficiale dell'Ospedale sarà diffuso nella giornata di domani come annunciato venerdì. (Rem)