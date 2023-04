Rogo Primavalle: fiori e un francobollo celebrativo a 50 anni dalla morte dei fratelli Mattei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Celebrazioni si sono svolte anche nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio, dove insieme all’Associazione Fratelli Mattei è stato presentato il francobollo celebrativo dell'anniversario del rogo, emesso per l'occasione dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. “È stato commovente ascoltare il racconto di Antonella Mattei, sorella di Stefano e Virgilio, vittime innocenti di una tragica stagione di odio politico, a soli 8 e 22 anni”, ha detto Rocca nel corso della deposizione delle corone di fiori. “Una barbarie figlia di un tempo in cui si cercava di dividere invece che unire - ha sottolineato -. Abbiamo il dovere di ricordare quello che è successo perché non accada più”. (segue) (Rer)