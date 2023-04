Rogo Primavalle: fiori e un francobollo celebrativo a 50 anni dalla morte dei fratelli Mattei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole di cordoglio anche da parte dell'assessore capitolino alla Cultura. "Oggi 50 anni fa morivano bruciati vivi nella loro casa di Primavalle, a causa di un feroce attentato incendiario provocato da un gruppo di militanti di Potere Operaio, i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, vittime di una violenza politica insensata che non deve tornare mai più", ha scritto Gotor in un post sui social. I due fratelli rimasero uccisi in un incendio doloso compiuto la notte del 16 aprile 1973 da alcuni aderenti al movimento della sinistra extraparlamentare Potere Operaio che aveva come bersaglio Mario Mattei, padre di Stefano e Virgilio, segretario della sezione del Movimento sociale italiano. (Rer)