Migranti: De Corato, decreto Cutro segna svolta, sinistra se ne faccia una ragione

- "Questo Decreto segna una svolta totale sul tema dell’immigrazione. La Sinistra se ne deve fare una ragione perché in Parlamento, la maggioranza è cambiata". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Riccardo De Corato, commentando le preoccupazioni espresse dai Sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze relativamente all’accoglienza dei migranti. "Secondo i dati ufficiali della Questura di Milano - ricorda l'esponente di Fratelli d'Italia - nel capoluogo lombardo ci sono 493 mila stranieri regolari e nelle ultime 72 ore si sono verificati furti, aggressioni e accoltellamenti con arresti che hanno visto protagoniste tutte persone straniere. Nei dati diramati dalla stessa Questura venerdì scorso, il 73 per cento delle rapine commesse sulla pubblica via cittadina e il 95 per cento dei furti con destrezza in città, sono effettuati da stranieri". (Com)