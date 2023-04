Polonia-Slovacchia: sicurezza, difesa ed Europa al centro della visita di Mattarella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Italia e Polonia offrono nuovi e più ampi margini di dialogo e cooperazione, alla luce del nuovo ruolo che Varsavia è andata assumendo soprattutto dall’inizio della guerra in Ucraina. Sebbene in passato la Polonia si sia contraddistinta, soprattutto nel quadro dell’Unione europea, per posizioni arroccate di difesa della sovranità nazionale, la guerra le ha consegnato il ruolo di punta avanzata del sostegno occidentale a Kiev e di contrasto all’aggressione russa. Oltre agli Stati Uniti e al Regno Unito, si sono contraddistinti da questo punto di vista i Paesi baltici ed europei centro-orientali, memori della loro esperienza storica con la Russia. Tra di essi, la Polonia ha assunto una visibilità notevole, che ha determinato anche un rafforzamento del rapporto con gli Usa. Il prolungarsi della guerra non è comunque privo di insidie nemmeno per un Paese, quale la Polonia, che è baluardo della difesa di Kiev contro l’invasore russo. Agevolata dall’Ue, l’Ucraina ha dirottato molte delle sue esportazioni di cereali dai porti bloccati sul Mar Nero ai Paesi confinanti, tra cui Polonia, Romania e Ungheria. Questo ha avuto l’effetto collaterale di inondare i mercati locali e suscitare le proteste degli agricoltori, anche polacchi. Le proteste hanno condotto alle dimissioni del ministro dell’Agricoltura, Henryk Kowalczyk, annunciate nel medesimo giorno in cui il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, visitava Varsavia. Ieri è stato annunciato che la Polonia interromperà l'importazione e il transito di grano e altri prodotti agricoli provenienti dall'Ucraina. Non bisogna sottovalutare nemmeno la pressione che il Paese centro-europeo deriva dall’essersi fatto carico dell’accoglienza di circa un milione e mezzo di profughi ucraini. All’orizzonte si stagliano peraltro le elezioni legislative polacche, che si terranno in autunno. (segue) (Res)