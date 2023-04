Polonia-Slovacchia: sicurezza, difesa ed Europa al centro della visita di Mattarella (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio del 19 aprile, Mattarella si trasferirà in Slovacchia per una visita ufficiale di due giorni, fortemente voluta da Bratislava. La prima tappa di questa seconda parte della trasferta all’estero sarà alla base aerea di Malacky-Kuchyna, dove sarà accolto dall’omologa slovacca Zuzana Caputova, dal ministro della Difesa Jaroslav Nad, dal capo di Stato maggiore Daniel Zmeko e dal comandante del Comando operativo di vertice interforze Francesco Paolo Figliuolo. Alla base, Mattarella avrà modo assieme a Caputova di salutare il Task Group Samp-T, il contingente italiano che schiera l’omonimo sistema missilistico di difesa aerea nel quadro dell’operazione della Nato per la Enhanced Vigilance Activity. Il 20 aprile, oltre all’accoglienza al Palazzo presidenziale da parte di Caputova, il presidente avrà anche un incontro con il primo ministro, Eduard Heger. I temi della visita in Slovacchia non sono differenti da quelli della visita in Polonia e anche Bratislava si trova in una fase elettorale, seppur straordinaria. Lo scorso dicembre, l’esecutivo di Heger ha subito la sfiducia del Parlamento e il Paese è alle prese con una lunga campagna elettorale da qui a settembre. Anche in Slovacchia esiste un dibattito interno sui sacrifici da sostenere per la guerra in Ucraina in un clima economico sfavorevole. Particolare attenzione suscita il problema della disinformazione sul web e non solo. La Slovacchia teme infatti di essere sotto attacco di chi vuole frammentare la coesione occidentale con specifico riguardo alla guerra in Ucraina. (Res)